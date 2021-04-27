ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Директор птицефабрики уволен за корма втридорога

27.04.2021 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр - Sputnik. Директор птицефабрики Кореличского района уволен после выявления КГК фактов закупки кормов через посредников, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки, сообщили в Комитете госконтроля.

По данным ведомства, были выявлены факты закупки травянистых кормов через необоснованных посредников коммунальным сельскохозяйственным производственным унитарным предприятием "Птицефабрика "Красноармейская" Кореличского района.

"В ходе проверки было установлено, что в феврале-марте 2021 года птицефабрика приобретала корма за пределами Гродненской области по завышенным ценам", - рассказали Sputnik в КГК.

По словам собеседников агентства, у индивидуального предпринимателя из Ганцевичского района было 150 тонн сенажа, у несвижского открытого акционерного общества – 470 тонн силоса. "Следует отметить, что эти продавцы кормов не занимались их заготовкой, потому что основной их вид деятельности – охота и разведение дичи. Корма закупали у сельхозорганизаций республики и потом перепродавали значительно дороже", - уточнили в КГК.

© Sputnik / Александр Кряжев
КГК проверил Гродненскую область: магазины завышали цены на продукты

Было установлено, что индивидуальный предприниматель закупал сенаж по 50 рублей за тонну, а продавал птицефабрике уже по 70 рублей, а с учетом транспортных расходов сенаж обошелся птицефабрике в 97 рублей за тонну.

"При этом птицефабрика имела возможность закупки травянистых кормов у сельхозпредприятий Кореличского района: сенаж на 20-25% дешевле, чем у индивидуального предпринимателя, силос – на 13% дешевле, чем у несвижского ОАО", - отметили в КГК.

По результатам проверочных мероприятий директор Птицефабрики "Красноармейская" в апреле освобожден от занимаемой должности решением Кореличского райисполкома.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц, сказали в КГК.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц, отметили в КГК.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На Денисовской горел детский сад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by