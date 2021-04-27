Директор птицефабрики уволен за корма втридорога

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр - Sputnik. Директор птицефабрики Кореличского района уволен после выявления КГК фактов закупки кормов через посредников, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки, сообщили в Комитете госконтроля.

По данным ведомства, были выявлены факты закупки травянистых кормов через необоснованных посредников коммунальным сельскохозяйственным производственным унитарным предприятием "Птицефабрика "Красноармейская" Кореличского района.

"В ходе проверки было установлено, что в феврале-марте 2021 года птицефабрика приобретала корма за пределами Гродненской области по завышенным ценам", - рассказали Sputnik в КГК.

По словам собеседников агентства, у индивидуального предпринимателя из Ганцевичского района было 150 тонн сенажа, у несвижского открытого акционерного общества – 470 тонн силоса. "Следует отметить, что эти продавцы кормов не занимались их заготовкой, потому что основной их вид деятельности – охота и разведение дичи. Корма закупали у сельхозорганизаций республики и потом перепродавали значительно дороже", - уточнили в КГК.

Было установлено, что индивидуальный предприниматель закупал сенаж по 50 рублей за тонну, а продавал птицефабрике уже по 70 рублей, а с учетом транспортных расходов сенаж обошелся птицефабрике в 97 рублей за тонну.

"При этом птицефабрика имела возможность закупки травянистых кормов у сельхозпредприятий Кореличского района: сенаж на 20-25% дешевле, чем у индивидуального предпринимателя, силос – на 13% дешевле, чем у несвижского ОАО", - отметили в КГК.

По результатам проверочных мероприятий директор Птицефабрики "Красноармейская" в апреле освобожден от занимаемой должности решением Кореличского райисполкома.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц, сказали в КГК.