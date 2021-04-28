Под Полоцком мужчина упал в реку и держался за дерево при сильном течении до приезда спасателей

Источник материала: Tut.by

Утром в понедельник сотрудникам МЧС поступило сообщение, что в агрогородке Рудня Полоцкого района в реке Ушача находится человек. Что было дальше, рассказывает gorod214.by .





Спасатели увидели мужчину, который держался за поваленное дерево недалеко от берега.

— Побежав к нему с веревкой и спасательным кругом, я прыгнул в воду, — рассказывает командир отделения Виктор Кузьмич, — на берегу для страховки остался мой товарищ — водитель Игорь Рабышко. Течение в реке было таким сильным, что меня донесло до пострадавшего за считаные секунды. Обхватив мужчину руками, водитель вытянул нас на берег. Визуально было видно, что мужчина очень замерз, мы сняли с него часть одежды, укрыли, и до приезда скорой помощи растирали ему руки и ноги. По приезде медиков мужчину госпитализировали в больницу с диагнозом общее переохлаждение.



