Ночью в Минске в одном дворе горели гараж, два авто и крыша частного дома

Источник материала: Tut.by

Ночью 28 апреля в столице горел частный дом. Повреждены гараж, два авто, крыша дома и мансарда. Подробности сообщает МЧС Минска .



Фото: читатель TUT.BY

После полуночи горел частный дом по улице Несвижская, что в Заводском районе Минска. Установлено, что сначала в кирпичном гараже загорелось имущество и легковое авто.

Повреждены гараж, автомобиль внутри, навес и легковая машина под ним, а также крыша и мансарда частного дома (на площади 45 «квадратов»).

Причина пожара устанавливается.