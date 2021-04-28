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Ночью в Минске в одном дворе горели гараж, два авто и крыша частного дома

28.04.2021 10:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 28 апреля в столице горел частный дом. Повреждены гараж, два авто, крыша дома и мансарда. Подробности сообщает МЧС Минска.


Фото: читатель TUT.BY

После полуночи горел частный дом по улице Несвижская, что в Заводском районе Минска. Установлено, что сначала в кирпичном гараже загорелось имущество и легковое авто.

Повреждены гараж, автомобиль внутри, навес и легковая машина под ним, а также крыша и мансарда частного дома (на площади 45 «квадратов»).

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью 28 апреля в столице горел частный дом. Повреждены гараж, два авто, крыша дома и мансарда. Подробности сообщает МЧС Минска.
 
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