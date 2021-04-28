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Ночью в Минске в одном дворе горели гараж, два авто и крыша частного дома
Источник материала: Tut.by
Ночью 28 апреля в столице горел частный дом. Повреждены гараж, два авто, крыша дома и мансарда. Подробности сообщает
После полуночи горел частный дом по улице Несвижская, что в Заводском районе Минска. Установлено, что сначала в кирпичном гараже загорелось имущество и легковое авто.
Повреждены гараж, автомобиль внутри, навес и легковая машина под ним, а также крыша и мансарда частного дома (на площади 45 «квадратов»).
Причина пожара устанавливается.
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Ночью 28 апреля в столице горел частный дом. Повреждены гараж, два авто, крыша дома и мансарда. Подробности сообщает МЧС Минска.
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