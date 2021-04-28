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Девушке отрезало стопу: прокуратура о несчастных случаях на железной дороге

28.04.2021 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Рост несчастных случаев на железной дороге отмечается в 2021 году, в том числе и с летальным исходом, сообщили в Генеральной прокуратуре.

"В первом квартале 2021 года на БЖД зафиксирован значительный рост несчастных случаев с людьми: было травмировано 27 человек, из них один подросток, тогда как за аналогичный период 2020 года – 19 человек", – сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Там уточнили, что травмы с летальным исходом за три месяца этого года получили 14 человек, из них десять находились в состоянии алкогольного опьянения. Один мужчина травмирован электротоком.

Жуткие травмы

Прокуроры привели несколько примеров травмирования людей на железной дороге, которые произошли в январе-марте.

В начале марта на станции Минск-Восточный мужчина самовольно поднялся на вагон грузового поезда и в ходе следования состава по электрифицированному пути получил множественные ожоги из-за поражения электрическим током высоковольтной контактной сети, рассказали в прокуратуре. В результате он был доставлен в реанимацию в ожоговое отделение.

Поезд переехал ногу

Еще один случай травмирования несовершеннолетней девушки произошел на станции Орша-Центральная 5 марта. Поезд региональных линий Минск-Орша совершил наезд на несовершеннолетнюю 2005 года рождения, которая переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу. "Девушка не заметила приближавшийся состав, поскольку надела на голову капюшон. С диагнозом "травматическая ампутация левой стопы" она была доставлена в больницу", – сказали в прокуратуре.

На станции Василевичи Речицкого района 28 марта 2021 года грузовой поезд травмировал мужчину, который в нетрезвом виде пытался пересечь железнодорожное полотно под начавшим движение составом – ему ампутировало два пальца правой руки.

Рост ДТП

Прокуроры отметили и рост числа ДТП на железнодорожных переездах. "Тяжесть их последствий говорит о низкой дисциплине водителей автомобилей, которые не соблюдают ПДД при движении через переезды", – подчеркнули в генпрокуратуре.

Там уточнили, что в 2021 году на БЖД произошло уже шесть подобных происшествий, тогда как за весь 2020 год – одно.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Надзорные органы также отмечают рост ДТП на железнодорожных переездах и связывают это с низкой дисциплиной водителей автомобилей.
 
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