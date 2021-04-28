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В Украине посевная может оказаться под угрозой срыва
Источник материала: БT
Так прокомментировали ситуацию с дизельным топливом в стране в Международной торговой палате в Киеве. Дело в том, что главный импортер российского дизеля прекратил поставки в страну. Мозырский НПЗ также объявил о сокращении поставок продукции на украинский рынок. Альтернативная компания до сих пор не найдена. Как признал спикер, заложниками политических игр Киева в очередной раз становятся граждане страны и ее экономика.
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Так прокомментировали ситуацию с дизельным топливом в стране в Международной торговой палате в Киеве. Дело в том, что главный импортер российского дизеля...
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