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Стали известны подробности о взломе сайта БелАЭС

28.04.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Проблемы с доступом на официальную страницу Белорусской АЭС возникли из-за подмены IP-адреса, сообщает пресс-служба станции.

В воскресенье 25 апреля сайт БелАЭС был взломан неизвестными, на нем был опубликован фейк. В сообщении хакеры от имени "небезразличных сотрудников" станции призвали "все мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно".

Злоумышленники подменили IP-адрес и сделали фишинговую страницу, куда перенаправлялись пользователи сайта станции. Фейк был размещен на "подставной" странице, в то время как работа официального сайта БелАЭС не нарушалась, заверили в пресс-службе.

"По факту обнаружения подмены IP-адреса фишинговая страница была заблокирована. Устанавливаются причастные к инциденту лица", - говорится в сообщении.

Угрозы для информационных систем станции также не было, так как официальный сайт не размещен на серверах БелАЭС, пояснили там.

На данный момент сайт Белорусской АЭС работает в штатном режиме.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В минувшее воскресенье хакеры заменили главную страницу официального сайта станции, разместив призыв немедленно закрыть БелАЭС.
 
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