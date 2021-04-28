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Стали известны подробности о взломе сайта БелАЭС
28.04.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр – Sputnik. Проблемы с доступом на официальную страницу Белорусской АЭС возникли из-за подмены IP-адреса, сообщает пресс-служба станции.
В воскресенье 25 апреля сайт БелАЭС был
Злоумышленники подменили IP-адрес и сделали фишинговую страницу, куда перенаправлялись пользователи сайта станции. Фейк был размещен на "подставной" странице, в то время как работа официального сайта БелАЭС не нарушалась, заверили в пресс-службе.
"По факту обнаружения подмены IP-адреса фишинговая страница была заблокирована. Устанавливаются причастные к инциденту лица", - говорится в сообщении.
Угрозы для информационных систем станции также не было, так как официальный сайт не размещен на серверах БелАЭС, пояснили там.
На данный момент сайт Белорусской АЭС работает в штатном режиме.
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В минувшее воскресенье хакеры заменили главную страницу официального сайта станции, разместив призыв немедленно закрыть БелАЭС.
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