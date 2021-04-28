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Экстремистскими признаны еще пять Telegram-каналов
28.04.2021 13:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр – Sputnik. Материалы четырех Telegram-каналов признал экстремистскими суд Железнодорожного района Витебска, еще один канал отнес к этой категории суд Лидского района.
Теперь к списку ресурсов, размещающих экстремистские материалы, добавлены: "Орша 97%", "Новополоцк и Полоцк 97%", "Партизаны", "Vitebsk_Юг", "Лида 97%".
Как пояснили в МВД, Telegram-каналы публиковали "сообщения с призывами воспрепятствовать законной деятельности государственных органов", а также "подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях".
По данным ведомства, упомянутые Telegram-каналы содержали "угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов государственной власти, включая сотрудников органов внутренних дел, судей". Пользователи данных каналов в мессенджерах оскорбительные комментарии, "разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам".
В МВД Витебской области уточнили, что правоохранители сейчас устанавливают личность администраторов данных каналов, а также проводят проверку причастности ресурсов к организации экстремистской и протестной деятельности.
Какие еще каналы признаны экстремистскими
В Беларуси экстремистскими признаны более 10 Telegram-каналов и свыше 10 Telegram-чатов, списки пополняются постоянно.
Так, на текущей неделе был признан экстремистским
Как ранее уточняли в прокуратуре, согласно ст.19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в качестве наказания за изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, их распространение, в том числе через репост в социальных сетях и мессенджерах, может быть предусмотрен штраф, или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.
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Правоохранители устанавливают личности администраторов ресурсов и проверяют причастность к экстремистской и протестной деятельности.
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