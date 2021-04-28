Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Правоохранителям поступило сообщение о минировании Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухого, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Информация о том, что в университете заложено взрывное устройство в милицию поступила в среду. На месте происшествия работают экстренные службы и специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 внутренних войск МВД Беларуси.

Проводятся проверочные мероприятия. Всего в Гомельском университете имени Павла Сухого учатся около шести тысяч человек на очной и заочной формах.

"Минирования", в том числе учебных заведений, случаются нередко. В частности, в марте сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получили по электронной почте школа и несколько предприятий Жодино. Взрывных устройств после проверки там обнаружено не было. А во вторник в Минске "заминировали" сразу четыре школы.

Волна лжеминирований

За последние два с половиной месяца по Беларуси прокатилась волна лжеминирований. Сразу после Нового года в Несвиже был "заминирован" детский сад, далее в милицию поступала информация о закладке взрывных устройств в двух столичных вузах – БГУ и МГЛУ. После этого злоумышленники сообщили о "минировании" метро, ж/д вокзала, самолета, торгового центра и пяти школ Минска.

Накануне VI Всебелорусского народного собрания "бомбы" заложили в Мингорисполкоме, Мингорсуде, гостинице "Минск" и "Президент-Отеле". После этого в Минске "минировали" Минский завод шестерен, ТЦ "Дана-Молл" и предприятие "Крион", производящее медицинский кислород, в Витебске – восемь школ. Данные в итоге не подтвердились.

За заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы, максимально наказание - семь лет. Ответственность наступает уже с 14-летнего возраста. Кроме того, средства, которые были затрачены экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий, необходимо будет возместить.

Всего, по данным СК, за три месяца текущего года Следственным комитетом возбуждено 71 уголовное дело о заведомо ложных сообщениях об опасности.

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