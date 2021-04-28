В больнице умер 17-летний подросток из Лунинецкого района, который поджег себя

Источник материала: Tut.by

В реанимационном отделении больницы умер 17-летний житель Лунинецкого района, который облил себя горючей жидкостью и поджог, сообщает БЕЛТА.



Фото: пресс-служба МЧС

Как обычно бывает в случаях суицидов подростков, возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145 УК (доведение до самоубийства).

Напомним, несчастный случай произошел 23 апреля в агрогородке Полесский Лунинецкого района. Подросток в заброшенном здании облил себя неизвестной жидкостью и поджег. Услышав его крики, односельчане пришли на помощь, вызвали скорую.