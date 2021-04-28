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В больнице умер 17-летний подросток из Лунинецкого района, который поджег себя
Источник материала: Tut.by
В реанимационном отделении больницы умер 17-летний житель Лунинецкого района, который облил себя горючей жидкостью и поджог,
Как обычно бывает в случаях суицидов подростков, возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145 УК (доведение до самоубийства).
Напомним,
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Возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства.
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