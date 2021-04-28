ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Холопеничах муж до смерти избил жену. Он бил ее и раньше, это все знали - но она боялась идти в милицию

28.04.2021 14:35 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

СК рассказал о жестоком убийстве, а также истязании женщины в Крупском районе. Она подвергалась насилию и была убита собственным мужем. Он скоро предстанет перед судом.


Фото: СК

В ночь с 16 на 17 ноября прошлого года в городском поселке Холопеничи Крупского района между супругами — 46-летним мужчиной и 43-летней женщиной — возникла ссора, в ходе которой муж нанес жене многочисленные удары в область жизненно важных органов руками, ногами, а также кочергой.

Женщина умерла в реанимационном отделении больницы на следующий день.

Конфликты между супругами случались и ранее, муж систематически избивал жену. Известно минимум о шести подобных случаях, которые произошли только за последний год, причинения ей побоев — с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года. На женщине периодически видели телесные повреждения. В разговорах со знакомыми она не отрицала, что ее избивал муж, но с заявлением в правоохранительные органы обращаться опасалась.

Эксперты установили, что в момент убийства мужчина в состоянии аффекта не находился, вполне понимал, что делает.

Его обвиняют по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью) и по ч. 1 ст. 154 УК (Истязание).

Первоначально, кстати, мужчина врал, что жену сбила машина, а он, мол, ее нашел, привел домой — и там избил, разозлившись, что она пьяная. Однако на следующий день женщину обнаружили коллеги, которые и вызвали скорую помощь. В реанимации она успела сообщить, что ее избил муж.

Помните: домашнее насилие может перерасти в трагедию. При наличии подобных ситуаций следует немедленно обратиться с заявлением в милицию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В больнице умер 17-летний подросток из Лунинецкого района, который поджег себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by