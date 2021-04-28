В Холопеничах муж до смерти избил жену. Он бил ее и раньше, это все знали - но она боялась идти в милицию

Источник материала: Tut.by

СК рассказал о жестоком убийстве, а также истязании женщины в Крупском районе. Она подвергалась насилию и была убита собственным мужем. Он скоро предстанет перед судом.



Фото: СК

В ночь с 16 на 17 ноября прошлого года в городском поселке Холопеничи Крупского района между супругами — 46-летним мужчиной и 43-летней женщиной — возникла ссора, в ходе которой муж нанес жене многочисленные удары в область жизненно важных органов руками, ногами, а также кочергой.

Женщина умерла в реанимационном отделении больницы на следующий день.

Конфликты между супругами случались и ранее, муж систематически избивал жену. Известно минимум о шести подобных случаях, которые произошли только за последний год, причинения ей побоев — с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года. На женщине периодически видели телесные повреждения. В разговорах со знакомыми она не отрицала, что ее избивал муж, но с заявлением в правоохранительные органы обращаться опасалась.

Эксперты установили, что в момент убийства мужчина в состоянии аффекта не находился, вполне понимал, что делает.

Его обвиняют по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью) и по ч. 1 ст. 154 УК (Истязание).

Первоначально, кстати, мужчина врал, что жену сбила машина, а он, мол, ее нашел, привел домой — и там избил, разозлившись, что она пьяная. Однако на следующий день женщину обнаружили коллеги, которые и вызвали скорую помощь. В реанимации она успела сообщить, что ее избил муж.