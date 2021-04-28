|
Врачам не удалось спасти жизнь 17-летнего парня, совершившего самоподжог
28.04.2021 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр - Sputnik. Врачи боролись за здоровье пострадавшего пять суток. Сегодня жизнь 17-летнего парня, совершившего самоподжог, оборвалась, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Трагический случай
На место происшествия выехали спасатели. Пожарные обнаружили обгоревшие вещи, постройка не пострадала, их помощь не понадобилась.
Парня госпитализировали с места рокового инцидента. Его тело и организм серьезно пострадали от огня. По информации, подкрепленной видеозаписью, юноша совершил акт самосожжения. До гибели, молодой пациент находился в реанимации. Его состояние изначально оценивали как крайне тяжелое.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьник из агрогородка Полесский в Брестской области на прошлой неделе вылил на себя легкогорючую жидкость и получил смертельные ожоги.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)