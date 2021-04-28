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Врачам не удалось спасти жизнь 17-летнего парня, совершившего самоподжог

28.04.2021 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр - Sputnik. Врачи боролись за здоровье пострадавшего пять суток. Сегодня жизнь 17-летнего парня, совершившего самоподжог, оборвалась, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Трагический случай произошел 23 апреля. Находясь в заброшенном здании, молодой человек разговаривал по телефону с подругой. В какой-то момент он облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. На крик сбежались односельчане. Они помогли потушить пламя и вызвали врачей скорой помощи.

На место происшествия выехали спасатели. Пожарные обнаружили обгоревшие вещи, постройка не пострадала, их помощь не понадобилась.

Парня госпитализировали с места рокового инцидента. Его тело и организм серьезно пострадали от огня. По информации, подкрепленной видеозаписью, юноша совершил акт самосожжения. До гибели, молодой пациент находился в реанимации. Его состояние изначально оценивали как крайне тяжелое.
Следователи проводят проверку, выясняют обстоятельства и ищут причины поступка 17-летнего молодого человека.

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Теги: Минск
 
 
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Школьник из агрогородка Полесский в Брестской области на прошлой неделе вылил на себя легкогорючую жидкость и получил смертельные ожоги.
 
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