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Туберкулез нашли у учителя одной из минских школ

28.04.2021 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. У педагога одной из столичных школ выявили туберкулез, об этом рассказали в Минздраве.

Школу учитель не посещал с середины февраля.

Как рассказали в ведомстве, на случаи выявления туберкулезной инфекции предусмотрен комплекс мер по месту работу (учебы) и месту жительства. Среди них – поиск всех контактов и разобщение их с источником инфекции, дезинфекция, проведение клинических и лабораторных исследований всем контактам.

"На сегодняшний момент специалистами организации здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы уже выявлен круг контактных лиц, которым назначено соответствующее медицинское обследование", - сообщила пресс-служба Минздрава.

Контактников-взрослых отправили на флюорографию, а также назначили другие методы диагностики, детям сделали пробу Манту (туберкулинодиагностику). Специалисты уточнили, что это не прививка, а диагностический кожный тест.

В школе была проведена заключительная дезинфекция.

© Sputnik Ольга Савицкая
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Туберкулез в Беларуси

За последние пять лет смертность от туберкулеза в Беларуси снизилась на 73,9% (с 4,6 до 1,2 на 100 тысяч населения), заболеваемость на 59,2% (с 39,9 до 16,3 на 100 тысяч населения), на 36,2% выросла доля успешного лечения заболевания.

По данным 2020 года, на учете в противотуберкулезных диспансерах состояли 2 078 человек, десять лет назад эта цифра превышала 12 тысяч.

Туберкулез – опасное инфекционное заболевание. Основной источник передачи заболевания – больные легочной формой туберкулеза, выделяющие микобактерии туберкулеза. Заболевание передается воздушно-капельным путем: через кашель, при чихании, во время разговора и смеха.

Среди симптомов – длительный кашель (сухой либо с мокротой), боли в грудной клетке, похудение на 5-10 и более килограмм, появление румянца на щеках и специфический блеск в глазах при температуре.

У взрослых обнаружить болезнь на ранних сроках можно с помощью флюорографии. Самый распространенный способы выявления заболевания у детей - туберкулиновая проба.

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Теги: Минск
 
 
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Выявлены всех контактировавшие с заболевшим, как пояснили в Минздраве, все предусмотренные на такой случай санэпидмероприятия проведены.
 
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