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Одно слово: минчанин попал под следствие за оскорбление 9 сотрудниц ОМОНа

28.04.2021 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр - Sputnik. Житель столицы попал под следствие за комментарий в чате одного из Telegram-каналов, написав одно слово под коллективным фото сотрудниц минского ОМОНа, сообщил в МВД.

На 32-летнего мужчину вышли оперативники столичного управления ГУСБ МВД. В марте он оставил оскорбительный комментарий под общей фотографией 9 сотрудниц минского ОМОНа.

"Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей", - сообщили Sputnik в среду в МВД.

Как отметил заместитель начальника управления собственной безопасности минской милиции Михаил Щерба, задержанный пояснил, что поддался влиянию деструктивных Telegram-каналов, в том числе того, где был размещен снимок, и выразил в комментарии негативное отношение к правоохранителям.

МВД опубликовало видео, где задержанный говорит, что поддался призывам, "и приносит искренние извинения за оскорбление чести сотрудниц ОМОНа".

Подозреваемый является индивидуальным предпринимателем и неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.

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Теги: Минск
 
 
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