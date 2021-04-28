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Одно слово: минчанин попал под следствие за оскорбление 9 сотрудниц ОМОНа
28.04.2021 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр - Sputnik. Житель столицы попал под следствие за комментарий в чате одного из Telegram-каналов, написав одно слово под коллективным фото сотрудниц минского ОМОНа, сообщил в МВД.
На 32-летнего мужчину вышли оперативники столичного управления ГУСБ МВД. В марте он оставил оскорбительный комментарий под общей фотографией 9 сотрудниц минского ОМОНа.
"Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей", - сообщили Sputnik в среду в МВД.
Как отметил заместитель начальника управления собственной безопасности минской милиции Михаил Щерба, задержанный пояснил, что поддался влиянию деструктивных Telegram-каналов, в том числе того, где был размещен снимок, и выразил в комментарии негативное отношение к правоохранителям.
МВД опубликовало видео, где задержанный говорит, что поддался призывам, "и приносит искренние извинения за оскорбление чести сотрудниц ОМОНа".
Подозреваемый является индивидуальным предпринимателем и неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.
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