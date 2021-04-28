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ДТП в Минске: авто остановилось посреди проезжей части из-за того, что закончилось топливо

28.04.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Водитель пострадал во время аварии на улице Волгоградской в Минске, его госпитализировали. Авария произошла по невнимательности второго водителя - автомобиля  Geely, который при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутной машиной Skoda. По факту происшествия проводится дополнительная проверка.

А во время еще одной аварии  на проспекте Независимости  никто не пострадал, только авто получили механические повреждения. Peugeot наехал на Volkswagen, который остановился посреди проезжей части. По предварительной информации, у авто закончилось топливо. От удара Volkswagen  отбросило на встречную полосу. Информацию о водителе этого авто выясняют.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель пострадал во время аварии на улице Волгоградской в Минске, его госпитализировали. Авария произошла по невнимательности второго водителя - автомобиля ...
 
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