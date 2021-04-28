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ДТП в Минске: авто остановилось посреди проезжей части из-за того, что закончилось топливо
Источник материала: БTВодитель пострадал во время аварии на улице Волгоградской в Минске, его госпитализировали. Авария произошла по невнимательности второго водителя - автомобиля Geely, который при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутной машиной Skoda. По факту происшествия проводится дополнительная проверка.
А во время еще одной аварии на проспекте Независимости никто не пострадал, только авто получили механические повреждения. Peugeot наехал на Volkswagen, который остановился посреди проезжей части. По предварительной информации, у авто закончилось топливо. От удара Volkswagen отбросило на встречную полосу. Информацию о водителе этого авто выясняют.
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Водитель пострадал во время аварии на улице Волгоградской в Минске, его госпитализировали. Авария произошла по невнимательности второго водителя - автомобиля ...
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