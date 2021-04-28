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СК передал уголовное дело Тихановского прокурору для направления в суд
28.04.2021 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр – Sputnik. Уголовное дело в отношении Сергея Тихановского и приближенных к нему лиц передано прокурору для направления в суд, сообщил Sputnik начальник главного следственного управления СК Евгений Архиреев.
"Тихановскому, Сакову, Попову инкриминированы следующие составы преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса - организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов", – сообщил Архиреев.
Также ему вменяются угрозы в адрес председателя ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти, уточнил представитель СК.
Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси.
"Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц, а также организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти", – сказал Архиреев. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается.
Дело Тихановского
Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая на Советской площади в Гродно. В этот вечер здесь проходил сбор подписей в поддержку претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, блогер приехал на пикет как руководитель инициативной группы своей супруги.
Произошел инцидент, в результате которого упал один из сотрудников милиции. После этого был задержан Тихановский и еще девять человек. Часть из них позже отпустили, остальные стали фигурантами уголовного дела и до суда находились под стражей. В материалах уголовного дела фигурируют 900 тысяч долларов, которые были найдены оперативниками в доме Тихановского.
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В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек, им предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса.
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