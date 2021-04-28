﻿ Пропавшую в Климовичском районе 23-летнюю женщину спустя неделю нашли в болоте мертвой. 21.by
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Пропавшую в Климовичском районе 23-летнюю женщину спустя неделю нашли в болоте мертвой

28.04.2021 18:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Климовичском районе на болоте нашли тело пропавшей 23-летней Анны Солдатенковой. У нее случился приступ эпилепсии, сообщает ОСВОД.


Фото: ПСО «Феникс»

Анна Солдатенкова пропала 18 апреля: ушла из дома в деревне Хотовиж около 20.00 и не вернулась. На ее поиски отправились в том числе волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс». Они и обнаружили тело женщины спустя шесть дней после ее пропажи.

Погибшая находилась недалеко от деревни в болоте, сообщает ОСВОД. Анна была в одежде. По предварительным данным, женщина погибла из-за приступа эпилепсии.

 
 
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Анна Солдатенкова пропала 18 апреля: ушла из дома в неизвестном направлении.
 
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