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В Китае мужчина с ножом напал на детский сад: погибли два ребенка, 16 человек получили ранения

28.04.2021 21:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два ребенка погибли, еще 16 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Об этом сообщило в среду агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Ранее информационный портал Pengpai сообщил о 18 пострадавших, среди которых были 16 детей и двое воспитателей.

По данным «Синьхуа», двое детей погибли в результате тяжелых ранений, 14 пострадавших получили медицинскую помощь, еще два человека находятся в операционных.

Инцидент произошел примерно в 14.00 по местному времени (09.00 по минскому времени) в одном из частных детских садов города Бэйлю. Нападавший был задержан полицией.

Следствие выясняет мотивы нападения и детали ЧП.

 
 
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По данным «Синьхуа», двое детей погибли в результате тяжелых ранений, 14 пострадавших получили медицинскую помощь, еще два человека находятся в операционных.
 
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