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В Китае мужчина с ножом напал на детский сад: погибли два ребенка, 16 человек получили ранения
Источник материала: Tut.by
Два ребенка погибли, еще 16 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Об этом сообщило в среду агентство
Ранее информационный портал
По данным «Синьхуа», двое детей погибли в результате тяжелых ранений, 14 пострадавших получили медицинскую помощь, еще два человека находятся в операционных.
Инцидент произошел примерно в 14.00 по местному времени (09.00 по минскому времени) в одном из частных детских садов города Бэйлю. Нападавший был задержан полицией.
Следствие выясняет мотивы нападения и детали ЧП.
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По данным «Синьхуа», двое детей погибли в результате тяжелых ранений, 14 пострадавших получили медицинскую помощь, еще два человека находятся в операционных.
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