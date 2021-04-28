Белорусское ТВ раскрыло детали подготовки покушения на Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признались в своих замыслах, рассказ о деталях планировавшегося мятежа показали в эфире телеканала ОНТ в программе "Убить президента".

Что сказал Зенкович

Как там было заявлено, заговорщикам нужно было решить три задачи. И главная из них – устранение руководства страны путем убийства либо ареста.

"Вторая задача – это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача – занятие символических объектов города", – сказал один из обвиняемых адвокат Юрий Зенкович.

Он признал свою вину, назвав себя одним из организатором мятежа.

"Я был, по сути, использован как технический организатор", – заявил Зенкович в эфире телеканала.

Также в эфире были показаны кадры, на которых руководитель партии БНФ также сознается в том, что позволил себе другим фигурантам дела втянуть себя в "такие разговоры".

Что сказал Федута

А еще один участник названного заговора Александр Федута не стал отрицать на показанных видеокадрах, что они обсуждали идею захвата ряда госучреждений.

"В первую очередь медиа, определенных узлов связи, возможно, отключение на некоторое время интернета. Я признаю себя виновным в участии в заговоре", – сказал Федута.

Куратор – Дмитрий Щигельский

В ходе допроса Зенкович рассказал о Дмитрии Щигельском, который живет в США. По его словам, он участвовал в обсуждении планов по устранению руководства Беларуси.

"Думаю, что его мотивацией было вернуться в Беларусь, заняться политической карьерой", – сказал Зенкович.

Зенкович заявил, что именно Щигельский курировал зум-конференцию, обсуждения, переписку.

Четвертый фигурант дела – Ольга Голубович

В фильме также показали знакомую Зенковича – Ольгу Голубович. Как было сказано по ТВ, она участвовала в передаче денег для тех офицеров армии, которые якобы были готовы участвовать в мятеже.

Именно Голубович стала четвертым фигурантом дела о госперевороте.

"Ольга Голубович, 44 года, гражданка Беларуси, член партии БНФ, работала бухгалтером в минской фирме Зенковича "Американский юридический центр", – было рассказано в фильме.

В эфире были показаны кадры скрытой камеры, как Голубович кладет в камеру хранения автовокзала в Минске папку с деньгами.

Зенкович и Автухович

Также сообщается, что Юрий Зенкович поддерживал тесные связи с Николаем Автуховичем, который сейчас находится в СИЗО, его обвиняют в создании террористической группировки, правоохранителями были обнаружены многочисленные тайники с вооружением и боеприпасами.

Зенкович и Автухович планировали предложить во время мятежа всем командирам частей "перейти на сторону народа".

"Через радикалов на местах мы берем под контроль местные органы власти и правительственный квартал в Минске, объявляем о создании революционного комитета", – о таких планах Зенкович говорил с Автуховичем.

Сообщается, что их первым решением должно было стать освобождение политзаключенных. После чего их планировали вооружить для создания повстанческой армии.

В эфире телеканала было сказано, что такие задачи планировалось осуществить сразу после устранения президента, его сыновей, а также 30 высших должностных лиц.

"Еврейское лобби" и Джордж Сорос

В эфире телеканала ОНТ были показаны оперативные кадры, снятые в конце августа. Во встрече с Зенковичем принимал участие сотрудник КГБ, который представился собеседнику Иваном, офицером Министерства обороны.

В беседе юрист Зенкович рассказывает, что представляет интересы "еврейского лобби", в которое входят богатейшие семьи США.

Также Зенкович обещает названному Ивану найти "выход на Лэнгли" (штаб-квартира ЦРУ – Sputnik).

А профессор Академии управления при президенте Станислав Князев, выступивший экспертом, заявил, комментируя дело о госперевороте, что на силовую смену власти в Беларуси фонд Джорджа Сороса выделил полмиллиарда долларов.

Зенкович и спецслужбы США

Юрий Зенкович в эфире подтвердил, что он был агентом спецслужб США.

"Контакт, который у меня был, с представителями ФБР. И я думаю, что третий человек был представителем ЦРУ", – заявил юрист.

Он вспомнил случай, когда к нему в офис в Нью-Йорке пришли двое людей в штатском и "представились отделом по защите конституционного строя или что-то такое". По словам задержанного, они предложили ему работать на американское правительство.

Не успокоятся

Во время фильма были также показаны кадры, когда Лукашенко посещал СИЗО КГБ. На видео задержанный Сергей Тихановский угрожал главе государства преследованием младшего сына Николая. Говорил, что "хоть за что-нибудь" посадит его в тюрьму.

В конце была показана итоговая встреча в Москве 11 апреля, когда подозреваемых задержали сотрудники ФСБ РФ по просьбе КГБ Беларуси.

Авторы еще раз подытоживают, что все арестованные признали свою вину. Голос за кадром сказал, что на этом заказчики переворота из-за океана не успокоятся:

"Белорусские спецслужбы продолжают работать по данному направлению".

Покушение на Лукашенко

Александр Лукашенко 17 апреля заявил о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией по покушению на него и его детей стояли иностранные спецслужбы.

Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. "Не знаю, кто там из американцев работал…" – сказал он.

Лукашенко рассказал, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ , входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он был задержан уже на территории республики.

24 апреля Александр Лукашенко заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.

Ранее в КГБ сообщали, что задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.