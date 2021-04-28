Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр - Sputnik. Умер один из участников полета на Луну Майкл Коллинз, об этом в Twitter сообщили родственники астронавта.

"Мы с сожалением сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после доблестной битвы с раком", - говорится в заявлении.

Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz — Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021

Последние дни Коллинз провел в окружении родственников, причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

В космос летал два раза. Первая миссия датируется июлем 1966 года, тогда он летал на "Джемини-10" с Джоном Янгом. Дважды вышел в отрытый космос – и стал первым человеком в мире, совершившим два выхода за одну миссию. Второй полет – лунная миссия на "Аполлоне-11". Именно Коллинз пилотировал командный модуль на орбите Луны, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые совершили посадку на поверхность спутника Земли.

На орбите Луны в одиночестве он провел сутки, дожидаясь подчиненных. В журнале миссии он описал свое состояние так: "Со времен Адама ни один человек не знал такого одиночества".

Мог претендовать на участие еще в одном полете, однако решил карьеру астронавта на этом завершить. После работал в Белом доме и Смитсоновском институте.