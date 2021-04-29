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Умер комик и герой мемов "хохотун" Хуан Хоя Борха

29.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр - Sputnik. Испанский актер и комик Хуан Хойя Борха, получивший известность во всем мире благодаря мемам, скончался в Севилье, об этом сообщает издание ABC de Sevilla.

"Хохотун" приобрел популярность в интернете после того, когда в 2015 году на канале YouTube начали размещать отрывок из его интервью 2002 года, накладывая на видео титры и озвучку на актуальные темы - в том числе и на русском языке. Своеобразное чувство юмора и специфический смех, благодаря которому он и получил свое прозвище, сделали его узнаваемым и популярным интернет-мемом.

Актер умер в возрасте 65 лет 28 апреля в одной из клиник Севильи.

Известно, что из-за проблем с сосудами в сентябре 2020 года ему ампутировали ногу. Накануне у него произошел внезапный рецидив болезни. По данным местных СМИ, когда пользователи интернета узнали, что актер заболел, на его лечение были собраны тысячи евро.

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Теги: Минск
 
 
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Испанского комика узнавали во всем мире из-за специфического смеха, благодаря которому и он получил свое прозвище.
 
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