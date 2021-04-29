Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр - Sputnik. В российских городах задержаны представители неонацистского сообщества "М.К.У", молодые люди планировали нападения, взрывы и поджоги, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Организаторы намечали убийство людей "арабской и кавказской национальности". Во время допросов подозреваемые признались, что волна насилия должна была прокатиться по "Питеру, Самаре, Саратову, Тамбову".

Лидером группировки является 19-летний гражданин Украины Егор Краснов.

Всего было задержано 16 участников "М.К.У.". Операции ФСБ прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области.

В числе улик, указывающих на причастность к незаконным действиям: кастеты и ножи, компьютеры и другие гаджеты, подпольные пособия по изготовлению средств террора. Также к материалам уголовных дел прикреплены данные о местах и способах совершения планируемых терактов и экстремистских преступлений.

Один из задержанных рассказал, что распространял в Чите "инструкцию по массовым убийствам". Молодой человек также планировал "действия, сопряженные с насилием".

"М.К.У." ("Маньяки. Культ убийств" или "Молодежь, которая улыбается") – группа, члены которой нападают на бездомных, представителей иных национальностей и религиозных культов. Преступления в качестве видеоотчетов выкладывают в даркнет. Первые задержания подозреваемых прошли еще в марте в Геленджике. Представители группировки действуют на Украине и в России.

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