Суд в Минске признал Telegram-канал PALCHYS экстремистским

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Суд Партизанского района Минска признал информационный канал мессенджера Telegram PALCHYS экстремистским материалом, сообщили в СК.

Психолингвистическую экспертизу информации, размещенной в августе-ноябре 2020 года в составной части Telegram-канала PALCHYS, инициировали следователи в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

"УСК по Минску направило в суд исковое заявление о признании информационной продукции данного Telegram-канала экстремистскими материалами. Суд Партизанского района города Минска заявление удовлетворил", – сообщили Sputnik в четверг в СК.

Там пояснили, следственное управление УСК по Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году.

Психолингвистическая экспертиза информации, размещенной в августе-ноябре 2020 года в составной части Telegram-канала PALCHYS показала, она содержит признаки экстремизма, направлена на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, сказали в СК.

Там отметили, что публикация информации из интернет-ресурсов, признанных судом экстремистскими, влечет за собой административную ответственность (ч.2 ст.17.11 КоАП).

В Беларуси суды признали экстремистскими уже более 20 Telegram-каналов, материалы в суд направляют ГУБОПиК МВД, СК, прокуратура.

Читайте также: