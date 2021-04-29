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Суд в Минске признал Telegram-канал PALCHYS экстремистским
29.04.2021 13:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр – Sputnik. Суд Партизанского района Минска признал информационный канал мессенджера Telegram PALCHYS экстремистским материалом, сообщили в СК.
Психолингвистическую экспертизу информации, размещенной в августе-ноябре 2020 года в составной части Telegram-канала PALCHYS, инициировали следователи в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
"УСК по Минску направило в суд исковое заявление о признании информационной продукции данного Telegram-канала экстремистскими материалами. Суд Партизанского района города Минска заявление удовлетворил", – сообщили Sputnik в четверг в СК.
Там пояснили, следственное управление УСК по Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году.
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Психолингвистическая экспертиза информации, размещенной в августе-ноябре 2020 года в составной части Telegram-канала PALCHYS показала, она содержит признаки экстремизма, направлена на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, сказали в СК.
Там отметили, что публикация информации из интернет-ресурсов, признанных судом экстремистскими, влечет за собой административную ответственность (ч.2 ст.17.11 КоАП).
В Беларуси суды признали экстремистскими уже более 20 Telegram-каналов, материалы в суд направляют ГУБОПиК МВД, СК, прокуратура.
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В Беларуси суды признали экстремистскими уже более 20 Telegram-каналов, материалы в суд направляют ГУБОПиК МВД, СК, прокуратура.
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