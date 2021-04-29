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Суд в Минске признал Telegram-канал PALCHYS экстремистским

29.04.2021 13:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Суд Партизанского района Минска признал информационный канал мессенджера Telegram PALCHYS экстремистским материалом, сообщили в СК.

Психолингвистическую экспертизу информации, размещенной в августе-ноябре 2020 года в составной части Telegram-канала PALCHYS, инициировали следователи в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

"УСК по Минску направило в суд исковое заявление о признании информационной продукции данного Telegram-канала экстремистскими материалами. Суд Партизанского района города Минска заявление удовлетворил", – сообщили Sputnik в четверг в СК.

Там пояснили, следственное управление УСК по Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году.

© Photo : Сергей Балай, БелаПАН
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Психолингвистическая экспертиза информации, размещенной в августе-ноябре 2020 года в составной части Telegram-канала PALCHYS показала, она содержит признаки экстремизма, направлена на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, сказали в СК.

Там отметили, что публикация информации из интернет-ресурсов, признанных судом экстремистскими, влечет за собой административную ответственность (ч.2 ст.17.11 КоАП).

В Беларуси суды признали экстремистскими уже более 20 Telegram-каналов, материалы в суд направляют ГУБОПиК МВД, СК, прокуратура.

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Теги: Минск
 
 
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