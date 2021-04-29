Суд признал экстремистским интервью Тихановской барановичской газете

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр - Sputnik. Суд признал опубликованное в газете "Intex-press" интервью Светланы Тихановской экстремистским материалом, сообщила прокуратура Брестской области.

"Барановичская межрайонная прокуратура установила, что на Интернет-ресурсе, а также в газете "Intex-press" размещено онлайн-интервью с Тихановской С.Г. В нем содержалась информация, направленная на разжигание в обществе политической, идеологической, социальной вражды и розни", - сообщили Sputnik в службе информации прокуратуры Брестской области.

По заявлению территориальной прокуратуры суд своим решением признал опубликованную в газете "Intex-press" статью, а также размещенный на Интернет-ресурсе текст интервью и его видеозапись экстремистскими материалами, сказали в областной прокуратуре.

За распространение запрещенной информации учредитель и издатель газеты ООО "Издательский дом "Интекс-пресс" привлечен судом Барановичского района и города Барановичи к ответственности по ч.5 ст.23.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Копия решения направлена в Министерство информации Республики Беларусь для включения информационной продукции в республиканский список экстремистских материалов, ограничения доступа к Интернет-сайту за нарушение порядка использования ресурса и размещения на нем информации, распространение которой запрещено законодательством.

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