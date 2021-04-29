Овчарка покусала доктора в Гомеле: судебная тяжба длилась почти год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Судом Железнодорожного района Гомеля удовлетворены исковые требования врача одной из больниц, которую во время выезда к пациенту покусала собака, сообщили в Гомельском областном суде.

Инцидент произошел в декабре 2019 года, когда доктор прибыла по вызову в частный дом для осмотра пациента. В своем исковом заявлении она потом указала, что, подойдя к забору, не обнаружив звонка, она приоткрыла калитку. В этот момент собака породы овчарка, находившаяся во дворе без привязи и без намордника, вцепилась в ее правую руку, повалила ее, прокусив ботинок. В итоге врач была доставлена в поликлинику.

Как сообщили в суде, в первый раз дело было рассмотрено в мае 2020 года.

"Тогда хозяйка овчарки судом Железнодорожного района Гомеля за нарушение правил содержания домашних животных подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин", - сообщили Sputnik в четверг в областном суде.

Эксперты пришли к заключению, что доктору были причинены телесные повреждения, в результате чего наступило расстройство здоровья на срок более четырех месяцев.

"После укуса собаки истица была вынуждена принимать обезболивающие лекарства, пройти курс вакцинации. В последующем ей была проведена хирургическая операция, она длительное время проходила амбулаторное лечение", - говорится в судебном решении

Доктор просила суд взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей, но суд исковые требования покусанного овчаркой врача удовлетворил частично. И взыскал с хозяйки собаки в счет возмещения компенсации морального вреда полторы тысячи рублей.

Суд высшей инстанции изменил данное решение районного суда и взыскал с владельцев собаки 2500 рублей. Областной суд решил, что первоначально не были учтены степень нравственных и физических страданий пострадавшего доктора.