Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП на улице Ваупшасова в Минске

Источник материала: БT

Сегодня утром водитель грузового автомобиля Renault двигался со стороны переулка Геологического в направлении МКАД. Не выполнил безопасную дистанцию и столкнулся с БМВ. В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает о необходимости выдерживать минимальное опасное расстояние до ближайшего авто и боковой интервал во время движения.