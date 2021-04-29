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Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП на улице Ваупшасова в Минске

29.04.2021 18:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня утром водитель грузового автомобиля Renault двигался со стороны переулка Геологического в направлении МКАД. Не выполнил безопасную дистанцию и столкнулся с БМВ. В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает о необходимости выдерживать минимальное опасное расстояние до ближайшего авто и боковой интервал во время движения.  

 
 
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Сегодня утром водитель грузового автомобиля Renault двигался со стороны переулка Геологического в направлении МКАД. Не выполнил безопасную дистанцию и столкнулся с...
 
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