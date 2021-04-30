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Конфликт на кыргызско-таджикской границе: ситуация стабилизировалась

30.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Ситуация кыргызско-таджикской границе, где накануне произошло вооруженное столкновение между пограничниками, стабильная, об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

"В настоящее время ситуация на приграничной территории находится под полным контролем. Сотрудниками милиции установлены блокпосты, проводится разъяснительная работа с местным населением приграничных районов", - указывается на официальном сайте ведомства.

Особый усиленный режим введен в трех сельских округах: Аксайском, Ак-Татырском и Самаркандекском. Жителей ряда сел сотрудники милиции эвакуировали в более безопасные районы.

Что произошло

28 апреля на кыргызско-таджикской границе вспыхнул конфликт между жителями приграничных сел двух стран. Ситуация накалилась из-за давнего спора о принадлежности водозабора "Головной". На следующий день произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана, которое длились более шести часов. В результате пострадали более 150 человек с обеих сторон.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями советов безопасности государств Рыскелди Мусаевым (Кыргызстан) и  Насрулло Махмудзодой (Таджикистан). Генсек ОДКБ заявил, что конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана должен быть прекращен в кратчайшие сроки.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. Была достигнута договоренность о создании совместной группы по урегулированию конфликтной ситуации на границе двух государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Жителей ряда сел эвакуировали в более безопасные районы, установлены блокпосты, проводится разъяснительная работа.
 
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