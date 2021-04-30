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Конфликт на кыргызско-таджикской границе: ситуация стабилизировалась
30.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр – Sputnik. Ситуация кыргызско-таджикской границе, где накануне произошло вооруженное столкновение между пограничниками, стабильная, об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.
"В настоящее время ситуация на приграничной территории находится под полным контролем. Сотрудниками милиции установлены блокпосты, проводится разъяснительная работа с местным населением приграничных районов", - указывается на официальном сайте ведомства.
Особый усиленный режим введен в трех сельских округах: Аксайском, Ак-Татырском и Самаркандекском. Жителей ряда сел сотрудники милиции эвакуировали в более безопасные районы.
Что произошло
28 апреля на кыргызско-таджикской границе
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обсудил ситуацию с секретарями советов безопасности государств Рыскелди Мусаевым (Кыргызстан) и Насрулло Махмудзодой (Таджикистан). Генсек ОДКБ
Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. Была достигнута договоренность о создании совместной группы по урегулированию конфликтной ситуации на границе двух государств.
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Жителей ряда сел эвакуировали в более безопасные районы, установлены блокпосты, проводится разъяснительная работа.
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