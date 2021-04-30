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Пожизненный срок: Верховный суд рассматривает дело об убийстве бизнесмена
30.04.2021 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр - Sputnik. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси начала рассмотрение в апелляционном порядке уголовное дело об убийстве минского бизнесмена Андрея Косяка.
По данному делу были осуждены два обвиняемых: Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков. Минским городским судом за убийство бизнесмена Косяка Синькевич был
Адвокаты и сами обвиняемые обжаловали приговор Минского городского суда.
Сегодня в суде была оглашены жалобы адвокатов обвиняемых. Адвокат Синькевича, который не признал своей вины, просит отменить приговор. Адвокат Светчикова просит пересмотреть приговор и назначить справедливое наказание.
Адвокат Синькевича считает незаконным, что два гражданина, которых ранее в суде допрашивали как свидетелей, избежали наказания за укрывательство тело убитого Косяка.
© Sputnik / Анна Нефедова
В самом начале суда была зачитано ходатайство Синькевича о том, чтобы присутствовать сегодня в Верховном суде. Суд ему в этом отказал. Обвиняемые находятся в СИЗО на улице Володарского.
Их уже судили за убийство этого бизнесмена и вынесли приговор, по которому каждый получил более 20 лет лишения свободы. Тогда уголовное дело было расследовано без главной улики - тела убитого. Спустя два года послу убийства
Синькевча и Светчикова ранее судили за
Таким образом данным обвиняемым были вынесены три приговора.
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Суд проходит без присутствия обвиняемых - они после приговора суда первой инстанции находятся в СИЗО.
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