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В кафе на Немиге был пожар

30.04.2021 11:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром в кафе торгового комплекса на Немиге, 5 эвакуировали людей из-за загорания.


Фото: читатель TUT.BY

Читатели рассказали, как в 9.30 утра в кафе Cinnabon на ул. Немига, 5 они заметили дым. В 9.40, по их наблюдениям, загорание потушили, люди были эвакуированы.

В МЧС сообщили, что спасатели выезжали по этому адресу на загорание светильника. Загорание ликвидировано. Предположительно, горели отложения в вытяжной вентиляции.

 
 
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Утром в кафе торгового комплекса на Немиге, 5 эвакуировали людей из-за загорания.
 
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