В кафе на Немиге был пожар

Источник материала: Tut.by

Утром в кафе торгового комплекса на Немиге, 5 эвакуировали людей из-за загорания.



Фото: читатель TUT.BY

Читатели рассказали, как в 9.30 утра в кафе Cinnabon на ул. Немига, 5 они заметили дым. В 9.40, по их наблюдениям, загорание потушили, люди были эвакуированы.

В МЧС сообщили , что спасатели выезжали по этому адресу на загорание светильника. Загорание ликвидировано. Предположительно, горели отложения в вытяжной вентиляции.