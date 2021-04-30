|
В кафе на Немиге был пожар
Источник материала: Tut.by
Утром в кафе торгового комплекса на Немиге, 5 эвакуировали людей из-за загорания.
Читатели рассказали, как в 9.30 утра в кафе Cinnabon на ул. Немига, 5 они заметили дым. В 9.40, по их наблюдениям, загорание потушили, люди были эвакуированы.
В МЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в кафе торгового комплекса на Немиге, 5 эвакуировали людей из-за загорания.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)