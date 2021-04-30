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Многодетная мать зарезала мужа и двоих детей во Владивостоке

30.04.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Жительница Владивостока подозревается в убийстве мужа и двоих детей, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

"29 апреля 2021 года в квартире дома по улице Толстого в городе Владивостоке обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его 5-летних детей с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранами", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Незамедлительно был организован розыск супруги потерпевшего, она же является матерью убитых детей.

"В настоящее время подозреваемая задержана следователями (…) допрошена, и решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

Третий ребенок, который во время убийства был в детском саду, помещен в реабилитационный центр.

По информации российских СМИ, убийство произошло на почве семейного конфликта: муж решил развестись с супругой и забрать детей-тройняшек, женщина разозлилась и набросилась с ножом на мужчину и детей. После убийства подозреваемая завернула тело супруга в полиэтилен, а детей положила в спортивную сумку, затем женщина поехала в местный кинотеатр, где и была задержана.

По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, двух и более лиц, в том числе малолетнего). 

 
Теги: Минск
 
 
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Конфликт возник после того, как супруг сообщил о планах развестись и забрать детей-тройняшек, тогда женщина схватилась за нож.
 
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