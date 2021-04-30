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Час расплаты: похитителей собак Леди Гаги арестовали в США
30.04.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Похитителей любимых собак оскароносной певицы Леди Гаги арестовали в Лос-Анджелесе, об этом сообщили американские СМИ.
Громкое дело о похищении питомцев Гаги шокировало общественность. В феврале 2021 года бульдогов Коджи и Густава
Полиция Лос-Анджелеса арестовала пятерых человек - каждый подозревается в хищении собак Леди Гаги.
По информации СМИ, троих из пяти могут обвинить в ограблении и покушении на помощника звезды. Еще двое фигурируют в деле как соучастники. Досталось и женщине, которая якобы нашла собак и до этого никак не была связана с кражей. По мнению полицейских, она может быть причастна к делу и иметь связь с одним из преступников. Раскрыт и предварительный мотив уличной кражи - прокурор считает, что дело в высокой стоимости этой породы собак.
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Громкое дело приняло неожиданный оборот: компанию злоумышленников подозревают не только в ограблении, но и в покушении на убийство.
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