Час расплаты: похитителей собак Леди Гаги арестовали в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

Похитителей любимых собак оскароносной певицы Леди Гаги арестовали в Лос-Анджелесе, об этом сообщили американские СМИ.

Громкое дело о похищении питомцев Гаги шокировало общественность. В феврале 2021 года бульдогов Коджи и Густава украли во время прогулки с помощником певицы. Преступники выстрелили ему в грудь и скрылись с собаками. Третий питомец сумел сбежать, а Фишера госпитализировали в тяжелом состоянии. В итоге собак вернули за вознаграждение в 500 тысяч долларов: это сделала женщина, которая обнаружила бульдогов.

Полиция Лос-Анджелеса арестовала пятерых человек - каждый подозревается в хищении собак Леди Гаги.

По информации СМИ, троих из пяти могут обвинить в ограблении и покушении на помощника звезды. Еще двое фигурируют в деле как соучастники. Досталось и женщине, которая якобы нашла собак и до этого никак не была связана с кражей. По мнению полицейских, она может быть причастна к делу и иметь связь с одним из преступников. Раскрыт и предварительный мотив уличной кражи - прокурор считает, что дело в высокой стоимости этой породы собак.