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Число увеличилось: КГБ назвал имена всех обвиняемых по делу о госперевороте

30.04.2021 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр - Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси направил в компетентные учреждения юстиции США просьбу об оказании правовой помощи по уголовному делу о попытке государственного переворота.

Число обвиняемых по данному делу увеличилось до 9 человек.

"В качестве обвиняемых по уголовному делу, возбужденному КГБ по ч.1 ст.357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК, привлечены 9 человек", - цитирует БелТА официального представителя КГБ Андрея Яроша.

По его словам, это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ.

По словам Яроша, КГБ Беларуси направил в компетентные органы США запрос об оказании правовой помощи.

"От запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела", - сказал Ярош.

Кроме этого, Комитетом госбезопасности инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь.

"Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно", - рассказал Андрей Ярош.

По словам Яроша, в Минске ждут от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Минск направил в США запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу, ряд обвиняемых объявлены в розыск.
 
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