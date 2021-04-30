Владельца детской порностудии задержали в Минске – шокирующие подробности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 30 – апр Sputnik. Вознаграждение белорусских детей за участие в изготовлении порноматериалов составляло от 10 до 60 рублей. Об этом стало известно во время онлайн-пресс-конференции МВД Беларуси.

Оперативникам удалось установить подозреваемого после запроса спецслужб США. Информация о незаконной деятельности поступила в ноябре 2020 года. Исходя из фото и видеоизображений, белорусские специалисты смогли идентифицировать восемь несовершеннолетних из Беларуси и еще семь из соседних государств.

Позднее был установлен автор съемок. Им оказался иностранный гражданин с видом на жительство в Беларуси. Помимо основной профессии, 37-лений мужчина занимался профессиональной детской фотосъемкой и сотрудничал с модельными агентствами и журналами. Известно, что он женат и сам воспитывает двоих детей. Мужчина был задержан 16 февраля 2021 года

Подозреваемый уже сознался, что незаконную деятельность начал еще в 2017 году. За это время организатор привлек к сотрудничеству пять женщин из Могилева и Минска, которые искали потенциальных порномоделей и уговаривали к участию в съемках их родителей. Так называемая продюсерская группа позиционировала себя как авторы нестандартных проектов.

5 терабайт фото и видео с детьми

"Нередко подозреваемые работали под заказ. Девочкам придумывали образы – школьниц, сказочных персонажей. Матери были осведомлены и целенаправленно приводили девочек, а также присутствовали во время съемок. 9-10-летние модели состояли в половой связи. Оперативники провели обыски, изъяты компьютерная и видеоаппартура, карты памяти со съемками сексуального характера, банковские карточки. Объем фото и видеофайлов, которые приобщены к делу, составляет 5 терабайт. Уточняются другие потерпевшие по делу", – сообщил заместитель начальника управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Александр Грачев.

Сотрудники правоохранительных структур добыли неоспоримые доказательства изготовления и распространения порноматериалов с участием несовершеннолетних. Известно, что эротические и порнографические материалы были отправлены гражданам США, Австралии и Великобритании. Доходы поступали посредством различных международных платежных систем, а также так называемого даркнета. Иностранные клиенты-педофилы тщательно проверялись перед сделкой.

"Доход организатора преступной группы за время его деятельности составил 137 000 рублей. Подозреваемый вовлек в незаконные действия не менее 4 женщин, которым платил от 200 до 5000 рублей. Это полные семьи, где воспитывали 2-3 детей. 30 000 рублей были предназначены для одной из матерей, которая подыскивала клиентов. По делу назначено 12 экспертиз. Сроки расследования продлены до середины лета", – рассказал следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Беларуси Александр Кузубский.

Мамы уговаривали детей сниматься

По данным оперативников, нередко мамы сами уговаривали детей раздеться и сами снимали эротический и порнографический контент. А также убеждали детей вступить в половой контакт. Сумма вознаграждений варьировалась от 10 до 60 рублей. Также девочками дарили мобильные телефоны, одежду. Сейчас потерпевшие переданы на воспитание отцам. Один ребенок изъят из семьи и направлен в приют.

"Эксперты проводили опросы детей, которые предварительно были жертвами сексуальной эксплуатации. Дети подтвердили участие в эротических и порнографических съемках. Для девочек интимная тема – очень травмоопасна. Полученные сведения были переданы в Следственный комитет. Пережитое насилие может остро проявиться в подростковом периоде. Сейчас травма отсрочена и их догоняет. Сейчас все зависит от того, какую реабилитацию они получат", – подчеркнула начальник отдела главного управления судебно-психиатрических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Людмила Мун.

За вовлечение малолетних в действия сексуального характера, согласно белорусскому законодательству, предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Задержанные помещены под стражу.

Одновременно, в ходе расследование удалось установить личность гражданина Узбекистана, который проживает в Минске. Мужчина 1982 года рождения по профессии режиссер кино. Он длительное время совершал действия сексуального характера с детьми в возрасте от 10 до 14 лет.

В 2020 году МВД Беларуси было зарегистрировано 691 преступление сексуального характера. Жертвой стал 491 ребенок. С начала 2021-го уже возбуждено 244 дела, количество подозреваемых насчитывает 127 человек.