Учительница музыки задержана за надругательство над Государственным гимном

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Сотрудники РУВД Партизанского района Минска задержали учительницу музыки по подозрению в надругательстве над Государственным гимном Беларуси, сообщили в ГУВД Минска.

"Задержанная 26-летняя учительница музыки разместила в интернете пост, в котором изменила текст Госгимна, придав ему экстремистскую направленность, тем самым совершив надругательство над текстом гимна", - сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Минска.

Там подчеркнули, что доступ к посту оказался свободным, поэтому публикацию могли смотреть и распространять пользователи интернета.

"Задержанная объяснила свои действия влиянием деструктивных телеграм-каналов и в содеянном раскаялась", - сказали в ГУВД.

Следователи дали правовую оценку ее действиям и возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.

ГУВД обнародовало видео, где учительница из Минска рассказывает, что была задержана и доставлена в Партизанское РУВД, пост с искаженным текстом гимна она разметила около месяца назад.

Она уточнила, что изменила несколько слов в первом куплете гимна, заменив словосочетание "мирные люди" на "экстремисты".

Девушка говорит милиционерам, которые ее допрашивают, что попала под влияние деструктивных телеграм-каналов и раскаивается в содеянном.

Статья 370 "Надругательство над государственными символами", по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание: от общественных работ, штрафа до ареста или ограничения свободы на срок до одного года.

Беларусь, как суверенное государство, имеет три государственных символа - Государственный флаг, Государственный герб, Государственный гимн.

Государственный гимн Республики Беларусь представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в торжественных случаях, перечень которых закрепляется в законодательстве.

В Беларуси после выборов в августе 2020 года возбуждены десятки уголовных за надругательство над государственными символами, подавляющее большинство - за надругательство над Государственном флагом. Это первый случай, когда установлен факт надругательства над текстом Государственного гимна.

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