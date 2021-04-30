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Учительница музыки задержана за надругательство над Государственным гимном
30.04.2021 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр – Sputnik. Сотрудники РУВД Партизанского района Минска задержали учительницу музыки по подозрению в надругательстве над Государственным гимном Беларуси, сообщили в ГУВД Минска.
"Задержанная 26-летняя учительница музыки разместила в интернете пост, в котором изменила текст Госгимна, придав ему экстремистскую направленность, тем самым совершив надругательство над текстом гимна", - сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Минска.
Там подчеркнули, что доступ к посту оказался свободным, поэтому публикацию могли смотреть и распространять пользователи интернета.
"Задержанная объяснила свои действия влиянием деструктивных телеграм-каналов и в содеянном раскаялась", - сказали в ГУВД.
Следователи дали правовую оценку ее действиям и возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.
ГУВД обнародовало видео, где учительница из Минска рассказывает, что была задержана и доставлена в Партизанское РУВД, пост с искаженным текстом гимна она разметила около месяца назад.
Она уточнила, что изменила несколько слов в первом куплете гимна, заменив словосочетание "мирные люди" на "экстремисты".
Девушка говорит милиционерам, которые ее допрашивают, что попала под влияние деструктивных телеграм-каналов и раскаивается в содеянном.
Статья 370 "Надругательство над государственными символами", по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание: от общественных работ, штрафа до ареста или ограничения свободы на срок до одного года.
Беларусь, как суверенное государство, имеет три государственных символа - Государственный флаг, Государственный герб, Государственный гимн.
Государственный гимн Республики Беларусь представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в торжественных случаях, перечень которых закрепляется в законодательстве.
В Беларуси после выборов в августе 2020 года возбуждены десятки уголовных за надругательство над государственными символами, подавляющее большинство - за надругательство над Государственном флагом. Это первый случай, когда установлен факт надругательства над текстом Государственного гимна.
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ГУВД обнародовало оперативное видео допроса, во время которого девушка рассказывает, какие слова она заменила в гимне и заявляет о раскаянии.
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