Под Логойском начались раскопки по делу о геноциде населения Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр - Sputnik. Правоохранительные органы проводят процессуальные действия на месте массового захоронения мирных жителей в рамках уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

"Возле деревни Логоза, где обнаружено ранее неизвестное массовое захоронение мирных граждан, работают прокуроры, следователи, эксперты. Здесь изъяты костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов", – сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз.

На место обнаруженного массового захоронения выехали начальник ГКСЭ Алексей Волков, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, глава Следственного комитета Дмитрий Гора.

Как отметил генпрокурор, СК с учетом изучения архивных документов, материалов уголовных дел в отношении нацистских преступников проводит осмотр мест, где уничтожалось мирное население Беларуси в военный период. В свою очередь глава ГКСЭ Волков заявил, что ведомство располагает всеми возможностями для установления личностей погибших в годы ВОВ.

Генеральный прокурор Андрей Швед возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период в начале апреля текущего года.

"В целях социальной и исторической справедливости и устранения "белых пятен" истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности, Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси", – подчеркнул генпрокурор.

В основу принятого решения о возбуждении уголовного дела положены сведения о гибели миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупационных властей и их пособников.

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