В лесу нашли труп бобруйчанина: мужчина пропал 4 месяца назад, задержаны его предполагаемые убийцы

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в лесу нашли труп мужчины, который был в розыске с декабря 2020 года, сообщает УВД. Силовики считают, что 45-летнего бобруйчанина убили его собутыльники. Подозреваемые задержаны.



Скриншот видео УВД Могоблисполкома

О пропаже мужчины сообщила его тетя. Она рассказала милиции, что ее 45-летний племянник не пришел отмечать Новый год и не отвечает на звонки. Мужчина был безработным, жил один и злоупотреблял спиртным.

В апреле труп пропавшего нашел прохожий в лесу Бобруйска. Предполагается, что мужчину убили во время драки его собутыльники, оттащили его вглубь леса и забросали листьями. Подозреваемые 35 и 40 лет задержаны в отношении них возбуждено уголовное дело за убийство.