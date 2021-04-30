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В лесу нашли труп бобруйчанина: мужчина пропал 4 месяца назад, задержаны его предполагаемые убийцы

30.04.2021 17:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в лесу нашли труп мужчины, который был в розыске с декабря 2020 года, сообщает УВД. Силовики считают, что 45-летнего бобруйчанина убили его собутыльники. Подозреваемые задержаны.


Скриншот видео УВД Могоблисполкома

О пропаже мужчины сообщила его тетя. Она рассказала милиции, что ее 45-летний племянник не пришел отмечать Новый год и не отвечает на звонки. Мужчина был безработным, жил один и злоупотреблял спиртным.

В апреле труп пропавшего нашел прохожий в лесу Бобруйска. Предполагается, что мужчину убили во время драки его собутыльники, оттащили его вглубь леса и забросали листьями. Подозреваемые 35 и 40 лет задержаны в отношении них возбуждено уголовное дело за убийство.

 
 
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По предварительной версии, мужчину убили его собутыльники - мужчины втроем выпивали накануне Нового года.
 
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