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В лесу нашли труп бобруйчанина: мужчина пропал 4 месяца назад, задержаны его предполагаемые убийцы
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске в лесу нашли труп мужчины, который был в розыске с декабря 2020 года,
О пропаже мужчины сообщила его тетя. Она рассказала милиции, что ее 45-летний племянник не пришел отмечать Новый год и не отвечает на звонки. Мужчина был безработным, жил один и злоупотреблял спиртным.
В апреле труп пропавшего нашел прохожий в лесу Бобруйска. Предполагается, что мужчину убили во время драки его собутыльники, оттащили его вглубь леса и забросали листьями. Подозреваемые 35 и 40 лет задержаны в отношении них возбуждено уголовное дело за убийство.
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По предварительной версии, мужчину убили его собутыльники - мужчины втроем выпивали накануне Нового года.
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