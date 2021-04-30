ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страшная авария в Ставрополье: погибли шесть детей

30.04.2021 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Авария произошла в Ставропольском крае: КАМАЗ на полном ходу врезался в микроавтобус, который вез юных баскетболисток на турнир. По предварительной информации, погибли шесть человек, еще 12 доставлены в больницу. 

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РФ, авария произошла в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь". Инспекторы уточняют, что столкнулись три автомобиля: помимо грузовика и автобуса в ДТП участвовала и легковушка. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в нем было 18 пассажиров: 14 детей и 4 взрослых.

"В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении российского ГИБДД.

Сейчас на месте работают полицейские, устанавливаются причины произошедшего.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Микроавтобус, в котором ехала на соревнования детская баскетбольная команда, столкнулся с грузовиком. От удара большегруз завалился на бок.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В лесу нашли труп бобруйчанина: мужчина пропал 4 месяца назад, задержаны его предполагаемые убийцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by