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Страшная авария в Ставрополье: погибли шесть детей
30.04.2021 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр – Sputnik. Авария произошла в Ставропольском крае: КАМАЗ на полном ходу врезался в микроавтобус, который вез юных баскетболисток на турнир. По предварительной информации, погибли шесть человек, еще 12 доставлены в больницу.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД РФ, авария произошла в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь". Инспекторы уточняют, что столкнулись три автомобиля: помимо грузовика и автобуса в ДТП участвовала и легковушка. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в нем было 18 пассажиров: 14 детей и 4 взрослых.
"В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении российского ГИБДД.
Сейчас на месте работают полицейские, устанавливаются причины произошедшего.
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Микроавтобус, в котором ехала на соревнования детская баскетбольная команда, столкнулся с грузовиком. От удара большегруз завалился на бок.
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