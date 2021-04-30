Страшная авария в Ставрополье: погибли шесть детей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Авария произошла в Ставропольском крае: КАМАЗ на полном ходу врезался в микроавтобус, который вез юных баскетболисток на турнир. По предварительной информации, погибли шесть человек, еще 12 доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РФ, авария произошла в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь". Инспекторы уточняют, что столкнулись три автомобиля: помимо грузовика и автобуса в ДТП участвовала и легковушка. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в нем было 18 пассажиров: 14 детей и 4 взрослых.

"В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении российского ГИБДД.

Сейчас на месте работают полицейские, устанавливаются причины произошедшего.

Читайте также:

Ночное ДТП на границе: грузовик влетел в фуру , погибли четыре человека

, погибли четыре человека Наказание для повторных бесправников ужесточат