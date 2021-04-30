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Два автомобиля столкнулись на улице Притыцкого в Минске, один из них перевернулся
Источник материала: БT
По предварительной информации, водитель Opel при повороте налево на зеленый не уступил дорогу встречному Ford. От удара последний перевернулся. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает, при повороте налево или развороте на зеленый сигнал светофора водитель обязан уступить дорогу встречным автомобилям, которые движутся прямо или направо, и попутному трамваю.
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По предварительной информации, водитель Opel при повороте налево на зеленый не уступил дорогу встречному Ford. От удара последний перевернулся. В ДТП никто не...
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