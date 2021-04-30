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Поезд Минск-Брест останавливался из-за сбоя в техническом оборудовании
01.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 апр – Sputnik. Поезд №735В Минск-Брест застрял на перегоне Койданово – Негорелое. Пассажиры провели в поезде несколько часов.
Как сообщают читатели, после остановки в Койданово "Штадлер" двигался пару минут, а затем застрял в "чистом поле". После нескольких неудачных попыток тронуться, поезд так и не смог сдвинуться с места. Пассажиры сообщали, что электричество то включалось, то отключалось.
В это время не работал туалет, а легкий перекус, который предлагали в вагонах проводницы, очень быстро раскупили.
В пресс-центре организации подтвердили остановку поездка, назвав предварительную причину.
"В 19.05 на перегоне Койданово-Негорелое поезд Минск-Брест №735 был остановлен по причине сбоя программного обеспечения. Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по выявлению и устранению причин неисправности и проследованию пассажиров к месту назначения", - сообщили Sputnik в пресс-центре.
Белорусская железная дорога и компания Stadler принесли свои извинения за временные неудобства.
Это не первая внеплановая остановка поезда за этот год. Так, 16 февраля из-за поломки "Штадлера" поезд межрегиональных линий бизнес-класса №707 Гомель–Минск был
Поезда компании Stadler начали использоваться для перевозки пассажиров в Беларуси в 2011 году. По данным на март этого года, на БЖД курсирует 18 электропоездов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.
Обновлено: Пресс-центр БЖД сообщил, что поезд уже в пути, придет с опозданием ориентировочно на 2,5 часа.
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Из-за проблем в программном обеспечении пассажиры "Штадлера" застряли на несколько часов в "чистом поле".
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