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Поезд Минск-Брест останавливался из-за сбоя в техническом оборудовании

01.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Поезд №735В Минск-Брест застрял на перегоне Койданово – Негорелое. Пассажиры провели в поезде несколько часов.

Как сообщают читатели, после остановки в Койданово "Штадлер" двигался пару минут, а затем застрял в "чистом поле". После нескольких неудачных попыток тронуться, поезд так и не смог сдвинуться с места. Пассажиры сообщали, что электричество то включалось, то отключалось.

В это время не работал туалет, а легкий перекус, который предлагали в вагонах проводницы, очень быстро раскупили.

В пресс-центре организации подтвердили остановку поездка, назвав предварительную причину.

"В 19.05 на перегоне Койданово-Негорелое поезд Минск-Брест №735 был остановлен по причине сбоя программного обеспечения. Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по выявлению и устранению причин неисправности и проследованию пассажиров к месту назначения", - сообщили Sputnik в пресс-центре.

Белорусская железная дорога и компания Stadler принесли свои извинения за временные неудобства.

Это не первая внеплановая остановка поезда за этот год. Так, 16 февраля из-за поломки "Штадлера" поезд межрегиональных линий бизнес-класса №707 Гомель–Минск был остановлен на перегоне Салтановка–Хальч.

Поезда компании Stadler начали использоваться для перевозки пассажиров в Беларуси в 2011 году. По данным на март этого года, на БЖД курсирует 18 электропоездов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.

Обновлено: Пресс-центр БЖД сообщил, что поезд уже в пути, придет с опозданием ориентировочно на 2,5 часа.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Из-за проблем в программном обеспечении пассажиры "Штадлера" застряли на несколько часов в "чистом поле".
 
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