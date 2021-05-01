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В Малоритском районе возле мехдвора обнаружили снаряд времен ВОВ. Эвакуировали 25 человек
Источник материала: Tut.by
На одном из предприятий агрогородка Хотислав Малоритского района нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает
Боеприпас возле мехдвора обнаружил один из работников. Снаряд лежал на траве возле здания.
Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа эвакуировала с территории организации 25 человек.
По оценке специалистов, найденный артиллерийский 105 мм снаряд относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.
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Боеприпас просто лежал на траве возле здания.
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