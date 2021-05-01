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Стало известно о состоянии детей, пострадавших в жутком ДТП на Ставрополье
01.05.2021 10:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Предварительно известно, что в пятницу 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе грузовика с автобусом, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Погибли пять человек.
Ночь после аварии
По данным на утро субботы, пострадавшие в аварии перенаправлены в лечебные учреждения краевого центра. Детям проведен полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, сейчас терапия продолжается, проводится мониторинг жизненно важных функций организма.
"На настоящий момент состояние трех пациенток можно расценивать как крайней степени тяжести, троих - как тяжелое и две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказал Анненков.
В течение дня к пострадавшим детям ожидается приезд специалистов из федеральных лечебных учреждений.
Что известно о травмах детей
Травмы у детей тяжелые, сообщил специалист. "Тяжесть их в основном обусловлена именно сочетанным поражением, то есть скелетной травмой и поражением центральной нервной системы", добавил Анненков.
Остававшаяся в Грачевской больнице девочка уже выписана, она без травм, но ей с большой вероятностью потребуется психологическая поддержка, сообщил врач.
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