Стало известно о состоянии детей, пострадавших в жутком ДТП на Ставрополье

Источник материала: Sputnik Беларусь

Три девочки, пострадавшие в жуткой аварии в Ставропольском крае России, находятся в состоянии крайней степени тяжести. Три в тяжелом состоянии, две в состоянии средней степени тяжести, сообщил главный внештатный детский анестезиолог - реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков, его цитирует РИА Новости.

Предварительно известно, что в пятницу 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе грузовика с автобусом, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Погибли пять человек.

Ночь после аварии

По данным на утро субботы, пострадавшие в аварии перенаправлены в лечебные учреждения краевого центра. Детям проведен полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, сейчас терапия продолжается, проводится мониторинг жизненно важных функций организма.

"На настоящий момент состояние трех пациенток можно расценивать как крайней степени тяжести, троих - как тяжелое и две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести", - сказал Анненков.

В течение дня к пострадавшим детям ожидается приезд специалистов из федеральных лечебных учреждений.

Что известно о травмах детей

Травмы у детей тяжелые, сообщил специалист. "Тяжесть их в основном обусловлена именно сочетанным поражением, то есть скелетной травмой и поражением центральной нервной системы", добавил Анненков.

Остававшаяся в Грачевской больнице девочка уже выписана, она без травм, но ей с большой вероятностью потребуется психологическая поддержка, сообщил врач.