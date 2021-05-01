|
Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: о чем договорились лидеры
01.05.2021 13:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Лидеры Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в субботу в ходе телефонных переговоров договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы, сообщили в пресс-службе главы Кыргызстана.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кроме того, главы двух стран подтвердили, что "вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон", и выразили уверенность в скором урегулировании ситуации на границе, на данный момент этим занимаются межправительственные комиссии обеих стран.
Новые обстрелы
Таджикская сторона продолжает стягивать к линии границы с Кыргызстаном военнослужащих и тяжелую технику, сообщили в субботу в погранслужбе Кыргызстана, подчеркнув, что ситуация продолжает оставаться напряженной.
Кроме того, в районе населенного пункта Кок-Таш таджикская сторона периодически обстреливает проезжающие машины, передает Sputnik Кыргызстан. В Погранслужбе заявили, что действия таджикской стороны являются нарушением двусторонних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от границы.
Что произошло на границе Таджикистана и Кыргызстана?
В среду на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт, выросший в вооруженное противостояние военных двух стран.
Началось с того, что таджикская сторона попыталась установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Кыргызы выступили против такой инициативы и начали спиливать столб. Стороны стали бросаться камнями, но в ночь на четверг началась стрельба.
В результате противостояния погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля была достигнута договоренность о прекращении огня и отводе сил от границы, однако затем перестрелки возобновились.
На конфликт отреагировал генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, заявив, что конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана должен быть прекращен в кратчайшие сроки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две страны проведут совместную ревизию всей военной техники вдоль совместной границы - на фоне новой договоренности лидеров Кыргызстана и Таджикистана появилась...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)