Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: о чем договорились лидеры

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Лидеры Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в субботу в ходе телефонных переговоров договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы, сообщили в пресс-службе главы Кыргызстана.

Кроме того, главы двух стран подтвердили, что "вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон", и выразили уверенность в скором урегулировании ситуации на границе, на данный момент этим занимаются межправительственные комиссии обеих стран.

Новые обстрелы

Таджикская сторона продолжает стягивать к линии границы с Кыргызстаном военнослужащих и тяжелую технику, сообщили в субботу в погранслужбе Кыргызстана, подчеркнув, что ситуация продолжает оставаться напряженной.

Кроме того, в районе населенного пункта Кок-Таш таджикская сторона периодически обстреливает проезжающие машины, передает Sputnik Кыргызстан. В Погранслужбе заявили, что действия таджикской стороны являются нарушением двусторонних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от границы.

Что произошло на границе Таджикистана и Кыргызстана?

В среду на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт, выросший в вооруженное противостояние военных двух стран.

Началось с того, что таджикская сторона попыталась установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Кыргызы выступили против такой инициативы и начали спиливать столб. Стороны стали бросаться камнями, но в ночь на четверг началась стрельба.

В результате противостояния погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля была достигнута договоренность о прекращении огня и отводе сил от границы, однако затем перестрелки возобновились.

На конфликт отреагировал генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, заявив, что конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана должен быть прекращен в кратчайшие сроки.