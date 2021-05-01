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Много рыбы умерло в Свислочи под Минском

01.05.2021 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Много рыбы умерло в реке Свислочь в Минском районе, причины мора пока не известны, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси в субботу.

Сообщение о том, что в Свислочи возле деревни Мацевичи обнаружили мор рыбы, поступило утром в пятницу, 30 апреля. Как выяснилось, всего умерло около 250 особей.

Сотрудники Республиканского центры аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследовали акваторию. Однако видимых загрязнений не обнаружили. Были взяты пробы воды для проведения анализов, их результаты станут известны 5 мая.

Ранее сообщалось, что в марте в искусственном водоеме в центре Постав обнаружили 55 погибших особей щуки. Притом, как рассказали Sputnik, рыба погибла где-то в феврале. Предварительной причиной тогда назвали низкий уровень кислорода в воде. Работники Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля обследовали акваторию, но видимых загрязнений также не выявили.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока видимых загрязнений специалисты не обнаружили, пробы воды взяли для дальнейшего проведения анализов.
 
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