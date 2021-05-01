Боливийцы увидели чупакабру и сравнили ее с инопланетянином

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая – Sputnik. Жители боливийского города Санта-Крус повстречали на улице чупакабру, пишет Sputnik International .

Очевидцы рассказали, что перед появлением загадочного существа в небе раздался грохот, и появились три световых огня.

Жители города рассказали, что небольшое существо имело большие глаза, при этом оно было совершенно слепым, и две руки с тремя пальцами. Боливийцы сравнили его с легендарной чупакаброй.

Пришелец некоторое время разгуливал по городским улицам, а затем исчез.

Чупакабра (дословно переводится как "козий вампир") впервые упоминается в пуэрториканской легенде 1950-х. Согласно истории, местные жители обнаружили несколько мертвых обескровленных коз. Ученые утверждают, что чупакабры в реальной жизни не существует.

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