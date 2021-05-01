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Боливийцы увидели чупакабру и сравнили ее с инопланетянином
01.05.2021 18:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая – Sputnik. Жители боливийского города Санта-Крус повстречали на улице чупакабру, пишет
Очевидцы рассказали, что перед появлением загадочного существа в небе раздался грохот, и появились три световых огня.
Жители города рассказали, что небольшое существо имело большие глаза, при этом оно было совершенно слепым, и две руки с тремя пальцами. Боливийцы сравнили его с легендарной чупакаброй.
Пришелец некоторое время разгуливал по городским улицам, а затем исчез.
Чупакабра (дословно переводится как "козий вампир") впервые упоминается в пуэрториканской легенде 1950-х. Согласно истории, местные жители обнаружили несколько мертвых обескровленных коз. Ученые утверждают, что чупакабры в реальной жизни не существует.
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Появлению неизвестного существа предшествовали три световых огня в небе и грохот, похожий на раскаты грома.
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