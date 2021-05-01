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Шестерых детей, пострадавших в ДТП в Ставрополье, эвакуируют в Москву
02.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая – Sputnik. Шестерых детей и одного взрослого, пострадавших в аварии в Ставрополье, эвакуируют на лечение в Москву, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Вечером в пятницу, 30 апреля, на трассе Астрахань - Ставрополь
"По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шесть детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву", - говорится в сообщении.
Лечение дети пройдут в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова. Ранее сообщалось, что три пострадавшие девочки находятся в крайне тяжелом состоянии.
Решение об эвакуации пострадавших принято по результатам консультаций с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион.
Власти Волгоградской области объявили 3 мая днем траура по погибшим детям. По факту ДТП были возбуждены сразу несколько уголовных дел.
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Автобус, перевозивший детскую баскетбольную команду, столкнулся в двумя машинами - в результате погибли пять девочек в возрасте 12-13 лет.
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