Шестерых детей, пострадавших в ДТП в Ставрополье, эвакуируют в Москву

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая – Sputnik. Шестерых детей и одного взрослого, пострадавших в аварии в Ставрополье, эвакуируют на лечение в Москву, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Вечером в пятницу, 30 апреля, на трассе Астрахань - Ставрополь столкнулись три автомобиля , в том числе грузовик и автобус, в котором ехала детская баскетбольная команда из волгоградской школы. Они ехали на соревнования среди девочек в Черкесск. По данным МВД, в результате ДТП погибли пятеро детей, девять пострадали – они были госпитализированы.

"По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шесть детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву", - говорится в сообщении.

Лечение дети пройдут в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова. Ранее сообщалось, что три пострадавшие девочки находятся в крайне тяжелом состоянии.

Решение об эвакуации пострадавших принято по результатам консультаций с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион.

Власти Волгоградской области объявили 3 мая днем траура по погибшим детям. По факту ДТП были возбуждены сразу несколько уголовных дел.