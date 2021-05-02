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Дети, попавшие в ДТП в Ставрополье, эвакуированы в Москву

02.05.2021 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая – Sputnik. Пострадавшие от столкновения трех авто в Ставропольском крае дети и один взрослый перевезены на лечение в Москву, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Вечером в пятницу, 30 апреля, на трассе Астрахань - Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, в котором ехала детская баскетбольная команда из волгоградской школы. Они ехали на соревнования среди девочек в Черкесск. По данным МВД,  в результате ДТП погибли пятеро детей, девять пострадали – они были госпитализированы.

"Семеро пострадавших в ДТП в Грачевском районе переведены в Москву", - написал Владимиров в соцсетях.

Они были эвакуированы в столицу России на самолете МЧС. Губернатор добавил, что специальный борт вылетел из Ставропольского края после полуночи.

Еще двое пострадавших детей не нуждаются в стационарном лечении. По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, родители уже забрали их домой. Один из водителей автобуса, перевозивший баскетболисток, был направлен в больницу Волгограда, однако отказался от медицинской помощи и покинул клинику.

Власти Волгоградской области объявили 3 мая днем траура по погибшим детям. По факту ДТП были возбуждены сразу несколько уголовных дел.

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Теги: Минск
 
 
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Еще двое несовершеннолетних больше не нуждаются в стационарном лечении, их забрали родители домой.
 
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