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Литовские пограничники задержали белоруса с поддельными правами

02.05.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая – Sputnik. Гражданин Беларуси пытался въехать в Литву с фальшивым водительским удостоверением, сообщила Служба охраны государственной границы (VSAT).

Сотрудники литовских правоохранительных органов усомнились в подлинности водительского удостоверения белоруса, когда проверяли документы лиц, следующих из Беларуси в Литву на маршрутном автобусе Минск – Вильнюс.

"Инцидент произошел на границе, в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог"). 36-летний гражданин Беларуси среди прочих документов предъявил водительские права, выданные в его стране", – сообщила VSAT.

При проверке документа выяснилось, что он, вероятно, является поддельным.

Белоруса задержали и высадили из транспорта, а затем допросили и арестовали. Начато досудебное расследование. Мужчине грозит арест или лишение свободы на срок до четырех лет.

Автобус с другими пассажирами допущен в Литву.

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Теги: Минск
 
 
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В Литовской Республике гражданину Беларуси за попытку въезда с фальшивыми документами грозит реальный срок.
 
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