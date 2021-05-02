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Литовские пограничники задержали белоруса с поддельными правами
02.05.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Гражданин Беларуси пытался въехать в Литву с фальшивым водительским удостоверением, сообщила Служба охраны государственной границы (VSAT).
Сотрудники литовских правоохранительных органов усомнились в подлинности водительского удостоверения белоруса, когда проверяли документы лиц, следующих из Беларуси в Литву на маршрутном автобусе Минск – Вильнюс.
"Инцидент произошел на границе, в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог"). 36-летний гражданин Беларуси среди прочих документов предъявил водительские права, выданные в его стране", – сообщила VSAT.
При проверке документа выяснилось, что он, вероятно, является поддельным.
Белоруса задержали и высадили из транспорта, а затем допросили и арестовали. Начато досудебное расследование. Мужчине грозит арест или лишение свободы на срок до четырех лет.
Автобус с другими пассажирами допущен в Литву.
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В Литовской Республике гражданину Беларуси за попытку въезда с фальшивыми документами грозит реальный срок.
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