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Беспорядки в Бельгии: полиция применила водометы, газ, 130 человек задержано
02.05.2021 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Полиция Брюсселя задержала 132 участника не разрешенного властями фестиваля Boum 2, который пытались организовать в парке Ля Камбр, сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на официального представителя полиции Ильсе Ван де Кир.
По данным брюссельской полиции, более двух тысяч человек собрались в столичном парке, чтобы принять участие в фестивале, на который власти не дали разрешение из-за эпидемиологической ситуации.
"В общей сложности 132 человека были задержаны по итогам акции Boum 2", – приводит ее слова бельгийское издание
Кроме этого, полиция сообщила о том, что есть пострадавшие с двух сторон - в столкновениях получили травмы как минимум 13 полицейских и 15 участников акции.
Как сообщили бельгийские СМИ, чтобы не допустить проведения не разрешенного из-за пандемии фестиваля, в парк Ля Камбр прибыли несколько сотен полицейских, в том числе сотрудники конной полиции. После неоднократных призывов разойтись полицейские приняли решение о "зачистке" территории парка.
Они окружили участников несанкционированного мероприятия и вытеснили их с места проведения акции с помощью водометов и слезоточивого газа. В ответ в полицейских полетели камни, ветки деревьев и бутылки.
Организаторы фестиваля всю прошлую неделю публиковали в соцсетях призывы к участию. Несколько тысяч пользователей социальных сетей подтвердили намерение прийти в парк для участия в фестивале. Премьер министр Бельгии Александр де Кроо выступил со специальным обращением и пообещал бельгийской молодежи в ближайшем будущем разрешать массовые мероприятия на воздухе с участием до 200 человек.
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Чтобы не допустить проведения не разрешенного из-за пандемии молодежного фестиваля, в парк Ля Камбр прибыли несколько сотен полицейских, в том числе сотрудники...
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