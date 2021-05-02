|
Погибли 5 детей: суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье
02.05.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Суд вынес определение об аресте одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье, сообщали
Страшное дорожно-транспортное происшествие,
Столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, в котором ехали дети на соревнования из Волгограда в Черкесск.
"В отношении (одного из фигурантов – Sputnik) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения слушается в отношении троих человек", – сообщил представитель суда.
Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 года.
После смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса РФ – за нарушение правил дорожного движения, а также за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Состояние пострадавших
Ранее сообщалось, что семеро пострадавших в аварии
Еще двое пострадавших детей не нуждаются в стационарном лечении. По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, родители уже забрали их домой. Один из водителей автобуса, перевозивший баскетболисток, был направлен в больницу Волгограда, однако отказался от медицинской помощи и покинул клинику.
Как ранее сообщалось, в микроавтобусе, который попал в ДТП, находились 18 детей – участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2. Они направлялись из Волгограда в Черкесск на соревнования. Погибшим девочкам было 12-13 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса РФ – за нарушение правил дорожного движения, а также за оказание услуг, не...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)