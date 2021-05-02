Погибли 5 детей: суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая – Sputnik. Суд вынес определение об аресте одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье, сообщали РИА Новости в Ленинском районном суде Ставрополя.

Страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пятеро детей и девять пострадали , произошло в пятницу в 16:40 на 535-м километре автодороги Астрахань – Ставрополь.

Столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, в котором ехали дети на соревнования из Волгограда в Черкесск.

"В отношении (одного из фигурантов – Sputnik) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения слушается в отношении троих человек", – сообщил представитель суда.

Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 года.

После смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса РФ – за нарушение правил дорожного движения, а также за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Состояние пострадавших

Ранее сообщалось, что семеро пострадавших в аварии переведены в Москву , они были эвакуированы в столицу России на самолете МЧС. Губернатор добавил, что специальный борт вылетел из Ставропольского края в воскресенье после полуночи.

Еще двое пострадавших детей не нуждаются в стационарном лечении. По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, родители уже забрали их домой. Один из водителей автобуса, перевозивший баскетболисток, был направлен в больницу Волгограда, однако отказался от медицинской помощи и покинул клинику.

Как ранее сообщалось, в микроавтобусе, который попал в ДТП, находились 18 детей – участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2. Они направлялись из Волгограда в Черкесск на соревнования. Погибшим девочкам было 12-13 лет.