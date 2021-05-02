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Два человека погибли при стрельбе в казино в американском Висконсине
03.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая - Sputnik. Жертвами стрельбы в казино в штате Висконсин (США) стали два человека, пострадали семеро, сообщает телеканал FOX11.
Инцидент произошел в пригороде Грин-Бэй в казино Oneida. Как заявил представитель офиса шерифа округа Брауни Кевин Павляк, подозреваемый был ликвидирован силами полиции. Он также поделился подробностями инцидента.
"Целью был конкретный человек, его там не было, но он (подозреваемый – Sputnik) все равно решил выстрелить по некоторым его друзьям и коллегам. Он (подозреваемый – Sputnik) застрелил двух коллег и друзей, которые также скончались, еще один человек тяжело ранен", - заявил представитель офиса шерифа.
Пострадавший госпитализирован. Следствие предполагает, что стрелок "был связан с казино Oneida Casino в плане трудового статуса".
Это не первый случай стрельбы в общественных местах в США. Месяц назад злоумышленник
Широкий резонанс получил случай стрельбы в трех спа-салонах в штате Джорджия. Жертвами стали восемь человек, шестеро из них – азиатского происхождения.
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Подозреваемый в вооруженном нападении был ликвидирован полицией, предполагается, что он был "связан с казино в плане трудового статуса".
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