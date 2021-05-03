В Ушачском районе двое братьев погибли на пожаре. Причиной могла стать непотушенная сигарета

Источник материала: Tut.by

Двое братьев из Ушачского района погибли на пожаре, который произошел в ночь с 1 на 2 мая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Как сообщается, информация о пожаре в одном из домов деревни Старое Село поступила около часа ночи в воскресенье, 2 мая. Когда на место приехали спасатели, строение горело открытым пламенем и у него обрушилась крыша. Пожар удалось потушить, здание сильно пострадало от огня, а внутри были обнаружены тела двух братьев 40 и 38 лет, которые проживали в доме.

Обстоятельство произошедшего устанавливаются. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем при курении.