﻿ В Ушачском районе двое братьев погибли на пожаре. Причиной могла стать непотушенная сигарета. 21.by
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В Ушачском районе двое братьев погибли на пожаре. Причиной могла стать непотушенная сигарета

03.05.2021 10:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое братьев из Ушачского района погибли на пожаре, который произошел в ночь с 1 на 2 мая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Как сообщается, информация о пожаре в одном из домов деревни Старое Село поступила около часа ночи в воскресенье, 2 мая. Когда на место приехали спасатели, строение горело открытым пламенем и у него обрушилась крыша. Пожар удалось потушить, здание сильно пострадало от огня, а внутри были обнаружены тела двух братьев 40 и 38 лет, которые проживали в доме.

Обстоятельство произошедшего устанавливаются. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании поступило около часа ночи в воскресенье, 2 мая.
 
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